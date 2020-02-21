Разведка США: Россия помогает Трампу переизбраться, – NYT

Россия снова тайно вмешивается в президентские выборы в США, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу на второй срок. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пять своих источников.

По информации издания, представитель американской разведки Шелби Пирсон на брифинге рассказала, что Россия уже вмешивается в президентскую кампанию 2020 года, а ее цель якобы состоит в том, чтобы Трамп остался у власти.

Отмечается, что Республиканцы в разведывательном комитете Конгресса "обезумели" от такой информации и заявили, что это вздор. Конгрессмены от обеих партий призвали показать им материалы, по которым сделаны такие выводы. Когда это будет сделано, не уточняется.

Один из источников сообщил, что после этого брифинга Трамп отчитал и. о. директора разведки США Джозефа Магуайра за то, что тот позволил ему состояться. Особенно лидера США расстроил тот факт, что на брифинге присутствовал руководитель процедуры импичмента демократ Адам Шифф.

Спецпрокурор Роберт Мюллер после двух лет расследований так и не смог выяснить, имел ли Трамп связи с Россией во время избирательной кампании 2016 года. Россия традиционно отрицает какое-либо вмешательство.

Как ранее сообщал Фокус:

23 марта стало известно, что Роберт Мюллер завершил расследование дела о вмешательстве РФ в выборы США.

Связи Трампа с Россией Мюллер не нашел.

18 апреля в США обнародовали отредактированный доклад спецпрокурора Мюллера.

29 мая спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что президент США Дональд Трамп не был оправдан в расследовании вмешательства РФ в американские выборы.