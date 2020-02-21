Турция запросила поддержку ПВО у США, чтобы сдержать Россию в Сирии

Турция направила запрос в США с просьбой развернуть две батареи противоракетной системы Patriot на своей южной границе, чтобы противостоять наступлению поддерживаемых Россией сирийских войск. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в турецком правительстве.

По информации издания, системы ПВО Patriot могут позволить Турции использовать для ударов по войскам Асада истребители F-16. Россия поддерживает сирийские войска авиацией и средствами ПВО, а также силами военной полиции и спецназа.

В США уже отреагировали на запрос Турции.

"Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение (в вопросе размещения ЗРК Patriot в Турции) не принято", – приводит слова американского чиновника турецкое агентство Анадолу.

Он добавил, что запрос Анкарой был сделан "недавно".

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что рассчитывает на поддержку со стороны США. По его словам, Турция вынуждена использовать силу в Идлибе, при этом добавив, что не хочет столкновения с Россией.

Обострение в сирийской провинции Идлиб произошло вчера. Турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция уже сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.