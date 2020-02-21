Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей сограждан. Но не всех

Симонетта Соммаруга, президент Швейцарии, пригласила на свой 60-й день рождения всех сограждан, которые родились с ней в один день. Об этом сообщило издание The Local.

Журналисты подсчитали, что в год рождения президента в Швейцарии появились 94 372 ребенка, в среднем по 258 в день. Так что в гостях у президента могут оказаться до 260 человек.

Для того чтобы принять участие в торжестве, нужно зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию паспорта.

"Я была бы рада получить вашу регистрацию на мой день рождения", – написала Соммаруга в Twitter и разместила там фото приглашения.

Президент планирует отметить свой юбилей 14 мая недалеко от столицы страны Берна.

Напомним, что президент Швейцарии – церемониальная фигура. Этот пост, чередуясь, занимают представители ведущих политическими партий. Соммаруга, член социалистической партии, уже была президентом в 2015 году. В этом году она поздравляла сограждан с Новым годом, сидя в пекарне, недалеко от своего дома.

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