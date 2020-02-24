"Цветение" снега: в Антарктиде зафиксировали необычное явление
В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский" снег стал красного цвета.
Об этом сообщает в Facebook Минобразования.
Ученые объясняют, что такое явление вызвано цветением водорослей. По их данным, необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.
Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей долгой зимы. Когда появляются благоприятные условия, например, во время лета в Антарктиде, споры начинают прорастать. В итоге снег становится красным из-за того, что их клетки содержат красный каротиновий слой, на снегу возникают красные пятна будто от малинового джема.
Стоит отметить, что этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.
В то же время ученые говорят, что "цветение" снега способствует изменению климата, так как из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, что способствует размножению таких водорослей.
Цветение этих водорослей прекращается, когда становится холоднее. Кроме Антарктиды малиновый снег можно увидеть также в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.
Как ранее сообщал Фокус:
- В феврале аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений – с 1961 года. Настолько тепло на Южном континенте не было ни разу за последние 59 лет.
- Ученые обнаружили, что озоновая дыра на Антарктидой уменьшилась до своего минимального размера за всю историю наблюдений, который начались с 1982 года.