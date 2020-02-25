Власти Ирана просят граждан не выходить из домов из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Ирана из-за вспышки коронавируса в стране призвало граждан не выходить из домов.

Об этом заявил представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур, передает Reuters.

По его словам, за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум.

"Людям будет безопаснее оставаться дома", – сказал он.

Число погибших в Иране достигло 16, и 95 человек заразились по всему Ирану.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.