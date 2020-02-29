Заболевший Папа Франциск принял у себя главу УГКЦ Святослава

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука.

Об этом сообщает Vatican News.

Архиепископ Святослав известил Папу Франциска о подготовке к патриаршему собору УГКЦ, на котором обсудят тему эмиграции и глобального единства УГКЦ.

Франциск, со своей стороны, полностью поддержал инициативы Святослава и подчеркнул необходимость поддержки со стороны Римско-католической церкви.

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В конце аудиенции глава УГКЦ подарил Папе Римскому икону Богородицы, которая обнимает всю Украину.

Икона написана на доске из-под ящика для военных припасов.

"Эта икона - голос боли Украины и молитва за справедливый мир в нашей стране", – заявил аржиепископ Святослав.

Фото: news.ugcc.ua

На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".

В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, хотя понтифик отслужил вчера утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре прошлого года в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.

Папа Римский Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.