Заболевший Папа Франциск принял у себя главу УГКЦ Святослава

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Архиепископ Святослав Шевчук подарил понтифику икону Богородицы, написанную на доске из-под ящика для военных припасов

Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука.

Об этом сообщает Vatican News.

Архиепископ Святослав известил Папу Франциска о подготовке к патриаршему собору УГКЦ, на котором обсудят тему эмиграции и глобального единства УГКЦ.

Франциск, со своей стороны, полностью поддержал инициативы Святослава и подчеркнул необходимость поддержки со стороны Римско-католической церкви.

В конце аудиенции глава УГКЦ подарил Папе Римскому икону Богородицы, которая обнимает всю Украину.

Икона написана на доске из-под ящика для военных припасов.

"Эта икона - голос боли Украины и молитва за справедливый мир в нашей стране", – заявил аржиепископ Святослав.

Фото: news.ugcc.ua

На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".

В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, хотя понтифик отслужил вчера утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.

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