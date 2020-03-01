Коронавирус из Италии добрался до Чехии

Чешская Республика подтвердила первые три случая заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Reuters.

"Слабые симптомы" обнаружили в двух чехов и американского студента, который учился в Милане. Все они недавно были в Италии.

В Чехии случаи заражения подтверждены в Праге и в городе Усти-над-Лабем.

Также сегодня первый случай заражения подтвердился в Армении - заболел приехавший из Ирана мужчина. В Беларуси выявлен второй случай. Заразилась гражданка страны, которая приехала из Италии (первым заболевшим был студент из Азербайджана).

По последним данным, в Италии заразились 1128 человек, в Иране - 978. В Италии умерли 29, в Иране - 54 (один из них - пропагандист, который сам мечтал заразиться). Во всем мире коронавирус выявлен у более чем 87 тыс. человек, умерли больше 2,8 тыс., вылечились - почти 43 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.