В Беларуси впервые обнаружили коронавирус

2020-02-28 08:32:49

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Зараженным оказался студент из Ирана, который 22 февраля прилетел в Минск из Баку. Сейчас он находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно

В Беларуси у студента из Ирана обнаружили коронавирус. 

Об этом сообщает БелТА,  ссылаясь на Минздрав РБ.

Результаты тестов были готовы еще вчера, 27 февраля. 

Также в местно МОЗ говорят, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", – добавили белорусские медики.

В связи с ситуацией в Южной Корее, Италии и Иране, белорусы еще 20 февраля решили проводить лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран. 

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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