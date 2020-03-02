Коронавирус COVID-19 обнаружен уже в 68 странах
По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в стране за последние сутки зарегистрировали 42 смерти, выявлено 202 заболевших человека. Число погибших в Китае с декабря возросло до 2912 человек, выздоровели более 44 тыс.
Число зараженных COVID-19 на утро 2 марта в мире увеличилось до 89 070 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3046 человек.
Выздоровели 45 136 человек.
Коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. В Индонезии врачи диагностировали у двух людей заражение коронавирусом COVID-19, сообщил президент Джоко Видодо.
По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Италии за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 40%.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.