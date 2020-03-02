Коронавирус COVID-19 обнаружен уже в 68 странах

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в стране за последние сутки зарегистрировали 42 смерти, выявлено 202 заболевших человека. Число погибших в Китае с декабря возросло до 2912 человек, выздоровели более 44 тыс.

Число зараженных COVID-19 на утро 2 марта в мире увеличилось до 89 070 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3046 человек.

Выздоровели 45 136 человек.

Коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. В Индонезии врачи диагностировали у двух людей заражение коронавирусом COVID-19, сообщил президент Джоко Видодо.

По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус: