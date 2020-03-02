Олимпиада в Токио может пройти без зрителей на трибунах

Международный олимпийский комитет и Всемирная организация здравоохранения обсуждают с руководителями спортивных федераций угрозы, которые несет для Олимпиады-2020 эпидемия коронавируса. Если ситуация будет ухудшаться, то Игры могут пройти без зрителей на трибунах. Об этом сообщила Daily Mail.

Изучается также вариант с переносом Олимпиады из Токио в другой регион, однако, он не устраивает организаторов, которые потратили около $12 млрд на подготовку к Играм. И всех не устраивает вариант отмены события, поэтому с ним будут тянуть до последнего.

Если зрители не будут допущены на трибуны, то болельщики смогут наблюдать за соревнованиями по телевизорам, так как многомиллиардные соглашения на трансляции уже подписаны.

Напомним, 13 февраля глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады. По его словам, коронавирус, эпидемия которого распространяется по всему миру, никак не повлияет на график проведения игр.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.

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