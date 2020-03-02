Канцлер Австрии предложил отправить полицию к границам ЕС для сдерживания мигрантов

В последние дни тысячи беженцев пытаются прорваться в страны ЕС со стороны Турции. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС. "Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться", – сказал он, сообщила DW.

"Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы", – заявил Курц.

Европейские агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция в течение ближайшего месяца не будет рассматривать новые заявления о предоставлении убежища. Накануне, 1 марта, чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщил "Евроньюс".

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Полицейские показали журналистам гранаты со слезоточивым газом турецкого производства и другие предметы, которые использовали мигранты.

По данным греческих СМИ, турецкие полицейские время от времени стреляли в воздух, чтобы подтолкнуть мигрантов к переходу границы. Некоторые смогли это сделать, но большинство их прорвавшихся были арестованы. А те, кому удалось этого избежать, бродят по окрестностям и не знают, куда идти.

Заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что греческую границу пересекли уже 76 358 мигрантов, МИД Греции назвал ложью. По данным Афин, на самом деле за минувшие сутки на территорию страны не смогли проникнуть 10 тысяч человек. А 73 мигранта прорвались, но позже были арестованы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен, несмотря на договоренности с Брюсселем, пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он 29 февраля. Обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах 2016 года, Эрдоган подчеркнул, что Турция не может прокормить столько людей.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Евросоюз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число мигрантов из Афганистана и Ирака.

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