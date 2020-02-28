Турция перестала удерживать мигрантов на своей границе

Однако официально говорится, что "изменений в миграционной политике Анкары нет"

На фоне эскалации в Идлибе власти Турции приняли решение в течении 72 часов не останавливать нелегальных мигрантов и беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать. Об этом сообщил "Евроньюс".

Турецкие СМИ сообщают, что на побережье провинции Чанаккале скопились группы людей, которые намерены переправиться морем на греческий остров Лесбос. В провинции Измир в районе Дикили беженцы собирают деньги на покупку резиновых лодок. В провинции Эдирне мигранты на автобусах и пешком направляются к границам с Болгарией и Грецией.

Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сказал агентству "Анадолу", что изменений в миграционной политике Анкары нет. При этом он привлек внимание к тому факту, что Турция возглавляет список стран по числу принятых беженцев. "Ситуация в Идлибе угрожает ростом бремени Анкары в миграционном вопросе. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на северо-западе Сирии, часть беженцев и мигрантов из Турции может направиться на Запад", – предупредил Аксой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал Брюсселю отказаться от сдерживания миграционного потока в Европу.

На территории Турции находятся свыше трех с половиной миллионов сирийских беженцев.

Сообщается, что Греция максимально усилила охрану своих границ.

Напомним, что 20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Сегодня ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

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