Грузинскому патриарху явилось видение о победе человека над коронавирусом

Грузинский патриарх Илия Второй рассказал во время воскресной проповеди, что у него было видение, предсказывающее победу человека над коронавирусом. Об этом сообщает Грузия Online.

По его словам, он "видел, как человек огненного цвета, сидящий на коне, перелетел над его головой в воздухе и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем перемешал ее и намазал на лоб".

"Это был знак, что с помощью Господа и Креста человек сможет одержать победу над этим заболеванием", – уверен патриарх.

Илия призвал верующих не бояться и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. По словам патриарха, люди не знают, "от Бога или от зла" коронавирус, но сам он уверен, что "без Господа это не произошло бы".

"И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг", — заявил патриарх.

Напомним, число зараженных COVID-19 на утро 2 марта в мире увеличилось до 89 070 человек. Умерли уже 3046 человек. Коронавирус выявлен в 68 странах и территориях.

В Грузий первый случай заражения был подтвержден 26 февраля. Вирус нашли у 50-летнего грузина, который прибыл из Ирана через Азербайджан.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.