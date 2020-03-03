COVID-19 сейчас быстрее распространяется в мире, чем в Китае, – ВОЗ

В Китае отмечен самый низкий уровень распространения коронавируса COVID-19 с 22 января. За сутки там появилось 206 заболевших, из них восемь человек за пределами провинции Хубэй, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, за пределами Китая было зарегистрировано почти в девять раз больше случаев заражения, чем внутри Китая.

Власти Южной Кореи сообщили, что произошло 600 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли еще три человека. Общее число инфицированных достигло 4 812 человек.

В Марокко зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался марокканец, постоянно проживающий в Италии.

Число зараженных COVID-19 на утро 3 марта в мире увеличилось до 90 932 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3 119 человек.

Выздоровели 48 173 человека.

Коронавирус охватил уже 76 стран и территорий.

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