Из-за коронавируса обанкротился крупный британский авиаперевозчик Flybe
Крупнейший региональный британский авиаперевозчик Flybe обанкротился из-за коронавируса.
Об этом пишет The Guardian.
Буквально вчера утром компанию передали во внешнее управление, т.е. начался процесс ее ликвидации. Работу потеряют 2,4 тыс. человек.
Flybe выполнял почти 40% авиаперевозок внутри Британии, но из-за распространения коронавируса число пассажиров, которые все еще покупают билеты на рейсы этой компании, резко сократилось.
Банкротство компании сопровождалось отказом правительства Британии выделить ей займ в размере 100 млн фунтов.
Ежегодно услугами компании пользовались порядка восьми миллионов пассажиров.
По данным Worldometers, уже более 100 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом, из них 55,988 – выздоровели.
Также по миру зафиксировано 3,408 случаев летального исхода.
Как ранее сообщал Фокус:
- В МВФ считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство.
- Бывший министр экономики Тимофей Милованов, говорил, что коронавирус может повлиять и на украинскую экономику, особенно в части внешней торговли.