Коронавирус: В Москве составили список стран с обязательным карантином после их посещения
В Москве утвердили список стран, после посещения которых необходим карантин.
Об этом сообщает РИА Новости.
"На сегодняшний день по письму Роспотребнадзора определен перечень стран, он ежедневно обновляется, но на текущий момент в него входят: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея", – сообщает Роспотребнадзор.
Напомним, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.
Как ранее сообщал Фокус:
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В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
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Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.