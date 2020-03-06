Коронавирус: В Москве составили список стран с обязательным карантином после их посещения

Составлен список из 11 стран

В Москве утвердили список стран, после посещения которых необходим карантин.

Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день по письму Роспотребнадзора определен перечень стран, он ежедневно обновляется, но на текущий момент в него входят: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея", – сообщает Роспотребнадзор.

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Напомним, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.