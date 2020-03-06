В России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса

Пять в Москве, один в Нижнем Новгороде

В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс.

Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве. Все они посещали Италию в последние две недели. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По данным оперативного штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, ведется работа по помещению их под наблюдение, проводится лабораторное обследование.

До этого в России было зафиксировано семь случаев выявления вируса. В конце января его обнаружили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта – заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.