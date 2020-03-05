В Москве объявили повышенную готовность из-за коронавируса

Москвичей обязали сообщать о возвращении в Россию из стран, где есть вспышки инфекции, а также самоизолироваться если появились симптомы болезни

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.

При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без

посещения медицинских организаций.

Граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других стран "с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", должны обеспечить самоизоляцию на две недели – не посещать учебу, работу и по минимуму общественные места.

Все работодатели на территории Москвы должны обеспечить измерение температуры работникам на рабочем месте и в обязательном порядке отстранять сотрудников с повышенной температурой, а также помогать работникам в обеспечении самоизоляции на дому.

На своем сайте Собянин обратился к москвичам, отметив, что ситуация с коронавирусом в городе "относительно спокойная", но для предотвращения его распространения усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

В России зафиксирован седьмой случай выявления вируса. В конце января его обнаружили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта – заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник РФС Давид Беров.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.