"Выпили за ужином". В итальянской деревне из кранов полилось вино Ламбруско
Жители деревни Модена, что на севере Италии, обнаружили, что вместо воды в них из кранов течет ламбруско – вино, которое производится из специального сорта винограда, произрастающего в области.
Об этом сообщает Gazzetta di Modena.
Вино попало в трубы из-за неисправностей на винодельне, расположенной неподалеку. Там в хранилище образовалась течь, из-за которой напиток попал в систему водоснабжения.
Пока неисправность не успели устранить, люди "собирали вино в бутылки, чтобы потом выпить его за ужином".
Местные власти извинились за инцидент и отметили, что ламбруско "не вредит телу и не представляет риска для здоровья и гигиены людей".
Как ранее сообщал Фокус:
- В Германии из-за аномально теплой зимы впервые не будет произведено ледяное вино (Айсвайн).
- В южном индийском штате Керала в одном из многоквартирных домов из кранов полилась смесь пива, бренди и рома.