Участник конференции с участием Трампа и Пенса оказался заражен коронавирусом

США подтвердилось заражение коронавирусом у слушателя Конференции консервативных политических действий (CPAC), участие в которой принимал президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Американского консервативного союза (American Conservative Union).

Организаторы сообщили, что зараженный не находился на мероприятиях в главном зале, а также не контактировал лично с президентом США. Сейчас он находится на карантине в штате Нью-Джерси.

В Белом доме сообщили, что личный терапевт президента и секретная служба США проводят все необходимые действия по сохранению здоровья семьи главы государства и сотрудников Белого дома. Сам Трамп на вопрос журналистов о произошедшем, ответил, что он лично этим "совершенно не обеспокоен" и не планирует отменять встречи с избирателями. Трамп также добавил, что не планирует отменять встречи с избирателями в разных городах США из-за коронавируса.

"У нас будут грандиозные митинги. У нас все хорошо. Мы проделали фантастическую работу по этому вопросу в отношении вируса", - сказал Трамп.

Форум проходил с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд. В нем участвовали многие чиновники Белого дома. На конференции присутствовало около 19 тыс. человек. Трамп выступил на ней в последний день, 29 февраля. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил, что риску заражения может быть подвержен любой посетитель форума, и призвал всех, у кого проявятся симптомы, обратиться к врачам.

Также коронавирус обнаружили у двух участников конференции влиятельной лоббистской организации Американо-израильский комитет по общественным связям (American Israel Public Affairs Committee). Форум проходил в Вашингтоне с 1 по 3 марта.

В нем принимали участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов. Всего форум посетили 18 тысяч человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США (CDC), в Штатах выявили 164 заразившихся коронавирусом, 11 человек умерли. Случаи заражения зафиксировали в 19 штатах.

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