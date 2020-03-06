Только не касайтесь лица! Чиновников высмеяли за нарушение правил профилактики коронавируса
2020-03-06 20:05:07
Появилось видео, где американские чиновники и политики учат защищаться от коронавируса, теребя носы и облизывая пальцы.
Чиновники регулярно напоминают гражданам о соблюдении правил гигиены из-за распространения коронавируса: мыть руки и касаться лица. Однако, у них самих это не получается.
К примеру, во время пресс-конференции по коронавирусу Сара Коди, глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния, посоветовала следить за руками и не трогать лицо. Буквально через минуту Коди обслюнявила палец, чтобы перевернуть страницу доклада.
Также Дебби Биркс, координатор реагирования на коронавирус в Белом доме, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, которая подчеркнула важность правила "не прикасаться к лицу", позже коснулись лица во время брифинга с президентом США Дональдом Трампом.
Даже Трамп, который заявлял, что "не трогал свое лицо уже несколько недель", был пойман за этим занятием.
Как ранее сообщал Фокус:
- Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма более чем втрое превышает предложенную ранее президентом Трампом.
- На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
- Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от коронавиурса.
- А главный хирург США призвал американцев отказаться от медицинских масок. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.