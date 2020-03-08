В Китае 100-летний мужчина с болезнью Альцгеймера вылечился от коронавируса

В Китае от коронавируса выздоровел пожилой мужчина, которому недавно исполнилось 100 лет.

Об этом пишет китайское агентство Xinhuanet.

Пока что это самый возрастной человек, которому удалось побороть новый вирус.

В больницу он попал 24 февраля. Таким образом, курс его лечения занял 13 дней – буквально сегодня его выписали.

Помимо коронавируса, мужчина страдает от повышенного давления, сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера. Родился он в феврале 1920 года, недавно ему исполнилось 100 лет.

Ввиду состояния пациента врачи провели множество консультаций и в итоге применили противовирусное лечение в комбинации с традиционной китайской медициной и переливанием плазмы крови.

Как ранее сообщал Фокус:

По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.

На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.