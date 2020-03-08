Италия – вторая после Китая в "топе" по коронавирусу: 1,5 тыс. зараженных и 133 смерти за сутки

Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.

Об этом пишет Agenzia Italia.

Так, сейчас в Италии зафиксировано 7,375 случаев заражения вирусом (за сутки прирост – 1,492 новых зараженных).

Также от заболевания за посление 24 часа умерли 133 человека. Таким образом, общий счет погибших составил 366 человек.

Вместе с тем, 622 человека выздоровели после того, как "подцепили" новый вирус.

Что касается смертности, то Италия и вовсе вышла на 1 место в мире: погибает каждый 20-й зараженный (Италия – 4,96%, Китай – 3,83%, Иран – 2,96%).

Для сравнения, смертность в Южной Корее самая низкая из "неблагополучных" по коронавирусу стран – 0,68%.

Reuters пишет, что кол-во умерших от коронавируса за одни сутки – новый рекорд с момента вспышки коронавируса в Италии.

В связи с такими темпами распространения коронавируса, власти Италии "закрыли" практически всю северную часть страны и одну из центральных провинций.

Передвижение в закрытых регионах существенно ограничено и разрешается только в экстренных случаях.

Также для посещения закрыты все школы, университеты, музеи, спротзалы. Отменены почти все массовые мероприятия.

Как ранее сообщал Фокус:

По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.