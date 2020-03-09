Коронавирус: из-за ограничительных мер в тюрьмах Италии вспыхнули бунты
На фоне ограничительных мер из-за коронавируса по тюрьмам Италии прокатилась волна бунтов, сообщает Reuters.
По информации издания, в результате волнений шестеро заключенных погибли, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников.
Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини заявил, что восстания прошли по всей стране.
Трое заключенных погибли в тюрьме в северном городе Модена, еще трое после перевода в другую тюрьму.
Из-за опасности распространения коронавируса в воскресенье, 8 марта, в итальянских тюрьмах запретили свидания с родными как минимум до 22 марта. Заключенным оставили возможность общаться с близкими только по телефону. Это вызвало бурю негодования среди заключенных.
В Союзе тюремных охранников Саппе сообщили, что двоих его членов взяли в заложники в городе Павия, однако полицейским удалось их освободить. В нескольких тюрьмах заключенные устроили поджоги, причинив серьезный ущерб.
И город Модена, и Павия находятся в "красной зоне" карантина, которую правительство установило для ограничения заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
- В связи с такими темпами распространения коронавируса, власти Италии "закрыли" практически всю северную часть страны и одну из центральных провинций.