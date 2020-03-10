Вся Италия закрылась на карантин

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к нации и объявил о расширении карантинных мер на территорию всей страны. Об этом сообщает ANSA.

Ограничительные меры вступают в силу с утра вторника, 10 марта, и охватят более 60 миллионов человек.

"Цифры говорят о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2. Вся Италия станет защищенной зоной", − заявил Конте.

Теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

Наряду с ограничениями на поездки, учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.

"Мы приостановим образовательную деятельность до 3 апреля на всем полуострове, включая острова", – заявил премьер-министр.

Общественный транспорт пока останется в рабочем состоянии, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы".

Закрываются горнолыжные курорты, останавливаются все спортивные соревнования, включая чемпионат страны по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к соревнованиям международного уровня.

Не будут работать музеи, театры и кинотеатры, культурные центры. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы.

Все бары и рестораны в Италии также должны закрываться в 18 часов. В дневное время их работа возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.

"Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", – сказал Конте.

Он уточнил, что выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию".

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