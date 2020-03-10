Конституционная монархия: Путин спросил суд, можно ли ему править вечно

Президент России Владимир Путин переадресовал в Конституционный суд решение по поправке об обнулении президентских сроков. Об этом сообщает Эхо Москвы.

По словам Путина, инициативу депутата от "Единой России" Валентины Терешковой можно будет принять, если Конституционный суд даст положительное заключение. Об этом президент РФ заявил во время своего выступления в Госдуме.

Также Путин добавил, что эту поправку в Конституцию должны поддержать и граждане в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

Кроме этого, Путин выступил против отмены лимита на количество президентских сроков. Он отметил, что сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

Общество должно иметь гарантии того, что регулярная смена власти будет обеспечена, добавил Путин.

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