Спешат на помощь. Животные, которые приходят на выручку

1 Приёмная мать

В национальном парке Индии «Гирский лес» львица «усыновила» и выходила больного детёныша леопарда. Приютила его она год назад, когда зверёнышу было всего два месяца. При этом у львицы есть два собственных «малыша», а леопарды — непримиримые конкуренты львов в борьбе за территорию и пищу.

2 Бабуин и львёнок

Свидетелем необычного инцидента в национальном парке Крюгера (ЮАР) стал местный гид Курт Шульц. Он заметил группу бабуинов, окруживших потерявшегося львёнка. Обезьяны уже готовы были растерзать его, однако в последний момент на помощь пришёл бабуин-самец. Он взял львёнка в лапы и залез на дерево, повторив почти один в один сцену из фильма «Король Лев», когда мандрил Рафики поднял в воздух Симбу.

3 Рука помощи

В заповедном лесу на острове Калимантан орангутан пришёл на помощь зоозащитнику, который чистил реку от змей. Мужчина находился по грудь в мутной воде, когда к нему подошла обезьяна и буквально протянула руку помощи. В итоге от подмоги он отказался, но удивительный момент успел заснять фотограф-любитель Анил Прабхакар.

4 Попугай Луи

В американском городке Ливан (штат Теннесси) попугай по кличке Луи спас своих хозяев во время пожара. Он разбудил их криками «Огонь! Огонь!», хотя ранее никогда не использовал это слово. В итоге семья успела покинуть охваченный пламенем дом. Луи же погиб в огне. Птицу пытался спасти хозяин, но получил серьёзные ожоги и сам чудом выбрался из пожара.

5 Бесстрашная Старла

В американском городе Саут-Фултон (Джорджия) йоркширский терьер спас племянницу хозяина от двух грабителей. Мужчины ворвались в дом, однако им преградила дорогу двухлетняя собачка по кличке Старла. Её дважды подстрелили из пистолета, но она не отступала и задержала грабителей. За это время девочка успела убежать.