"Супервторник" в США: у демократов Байден уходит в отрыв

В США прошел второй "супервторник" по выдвижению кандидатов на пост президента США. Об этом сообщает CNN.

На данный момент известно, что у демократов бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от своего главного конкурента Берни Сандерса, победив в четырех штатах из шести, где проходили праймериз (Миссисипи, Миссури, Мичиган, Айдахо). В двух оставшихся штатах, Северной Дакоте и Вашингтоне, продолжается подсчет голосов.

Что касается республиканцев, там внушительную победу одержал действующий президент Дональд Трамп.

Байден заявил, что сделан "еще один шаг к возвращению порядочности, достоинства и чести в Белый дом". В своем выступлении перед сторонниками он напомнил об "общей цели демократов – победить Дональда Трампа и объединить нацию".

Что бы стать кандидатом в президенты претенденту нужно собрать 1 990 голосов среди 3 979 делегатов. По итогам первого "супервторника" Джо Байден заметно опережал сенатора Сандерса по числу делегатов – у него 664 голоса против 573 у конкурента.

Согласно анализу Associated Press, по итогам второго "супервторника" Байден получит не менее 142 новых делегатов на партийный съезд: 51 в Мичигане, 34 в Миссури, 28 в Миссисипи, 5 в Северной Дакоте, 17 в штате Вашингтон и 7 в штате Айдахо. Берни Сандерс получил голоса 81 делегата: 34 в Мичигане, 19 в Миссури, одного в Миссисипи, по 5 в Айдахо и Северной Дакоте и 17 в штате Вашингтон.

Как ранее сообщал Фокус:

Джо Байден в "супервторник" 3 марта победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.

Ранее Байден впервые одержал победу на праймериз штате Южная Каролина.