ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Об этом сообщает Twitter ВОЗ.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – сказано в сообщении.

При этом глава организации Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса, того, что делает ВОЗ и того, что должны делать страны".

"Пандемия – это не то слово, которое можно использовать несерьезно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может посеять необоснованный страх или неоправданное принятие того, что борьба завершена, приводя к отвратимым страданиям и смертям", – добавил глава ВОЗ.

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

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