Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии

Знаменитый американский актер Том Хэнкс, который известен зрителям по фильмам "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим, заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии. Болезнь диагностировали и у его жены Риты Уилсон

Об этом Том Хэнкс сообщил в Instagram.

"Привет всем! Рита (жена актера) и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", − сообщил Хэнкс.

Сейчас актер вместе с супругой находится в австралийском городе Квинсленд, штат Новый Южный Уэльс, где снимается в фильме австралийского режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Рита Уилсон давала концерты в поддержку своего нового альбома и участвовала в съемке одного из австралийских телешоу.

"Ну, что теперь. Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько необходимо для общественного здравоохранения и безопасности. Не намного больше, чем однодневный подход, нет? Мы будем держать мир в курсе. Берегите себя", – написал Хэнкс.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.