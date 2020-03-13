В США признали несовершенство системы тестирования коронавируса

Высший чиновник системы здравоохранения США, доктор Энтони Фочи из Национального института аллергии и инфекционных болезней признал, что существующая система тестирования на заражение коронавирусом не работает должным образом.

Об этом сообщает BBC.

"Система на самом деле не настроена на то, что нам нужно сейчас ... давайте признаем это", – сказал Энтони Фочи.

Издание отмечает, что американское правительство подвергается критике, поскольку в США провели гораздо меньше тестов на коронавирус, чем в других пострадавших странах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в США хорошо налажена система тестирования для прибывающих из-за рубежа, однако не привел деталей. В то же время, в стране пока не проводится проверка на коронавирус на постоянной основе.

В настоящее время в США насчитывается более 1300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщил Фокус:

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.

Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.