Заболевший коронавирусом Том Хэнкс рассказал, как чувствует себя в изоляции

Заразившийся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс рассказал, как они женой Ритой Уилсон чувствуют себя в изоляции. Об этом он написал в Instagram.

"Привет народ! Я и моя жена хотим выразить благодарность всем тем, кто заботится о нас. У нас есть COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, кого это может привести к очень серьезному заболеванию", – написал Хэнкс.

63-летний актер также поделился снимком, чтобы показать, как они женой сейчас выглядят.

Он отметил, что болезнь можно преодолеть, следуя советам экспертов.

" Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы пройти через это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, нет? Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – завершил пост актер.

Напомним, Том Хэнкс заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии, где снимается в фильме австралийского режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Он известен зрителям по фильмам "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим.

Болезнь диагностировали и у его жены Риты Уилсон.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.