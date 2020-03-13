Не пропускают даже транзитом. На границе Словении застрял автобус с украинцами из Италии

Словенские пограничники из-за коронавируса отказываются впускать в страну украинцев, которые едут из Италии.

Об этом сообщает ТСН.ua, ссылаясь на свидетельства самих участников происшествия.

Таким образом, на границе Италии и Словении "застряли" около 100 человек.

Сами путешествующие говорят, что прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.

Но дело в том, что у многих украинцев истекает строк пребывания в Евросоюзе (они ездят по биометрическим паспортам).

Поэтому, если они вовремя не вернутся в Украину, их просто депортируют и в будущем запретят въезд.

Пассажиры также уточняют, что уже связывались с консулами МИД Италии, Словении и Австрии – те обещали помочь.

Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые работают над решением вопроса.

Вместе с украинскими автобусами на границе стоят и румынские. Правда, пассажиров в них нет.

Фото: tsn.ua

Как ранее сообщал Фокус:

С сегодняшнего дня, 13 марта, все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Соответствующее рещение принял президент США Дональд Трамп.