У президента Бразилии нашли коронавирус: два дня назад он встречался с Трампом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса.
Об этом сообщает местное издание Jornal O Dia.
Результаты второго теста, который должен подтвердить или опровергнуть результат, ожидаются вечером 13 марта, отмечает издание.
12 марта коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартен. Вайнгартен сразу же изолировали. Президент Бразилии позже записал видеообращение в медицинской маске, в котором заявил, что прошел тесты для проверки на коронавирус.
7 марта Болсонару с Вайнгартен встречались с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп позже неоднократно отмечал, что чувствует себя хорошо и не собирается проходить проверку на заражение коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.
- Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.