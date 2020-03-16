Конституционный суд РФ признал законными "путинские" поправки в Конституцию страны

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках соответствующим Основному закону страны. Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина.

Законопроект поступил на рассмотрение КС 14 марта, после того, как его подписал глава государства.

10 марта перед рассмотрением в Госдуме во втором чтении законопроекта о поправках депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила либо убрать из Основного закона упоминание о двух президентских сроках, либо обнулить их для действующего главы государства. Владимир Путин не поддержал идею об исключении сроков, но одобрил их обнуление, с условием если законность подтвердит Конституционный суд.

11 марта законопроект был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом федерации.

12 марта его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ.

22 апреля пройдет общенародное голосование по поправкам.

Группа российских ученых, юристов, журналистов и литераторов (всего около 400 человек) подписали коллективное обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда о недопустимости поправок, которыми предусматривается обнуление президентских сроков Путина.

Напомним, что механизм, который предложила Терешкова и который поддержала Госдума, напрямую противоречит толкованию той же части 3 статьи 81 Конституции, которую КС давал в 1998 году, рассматривая вопрос, имеет ли Борис Ельцин право баллотироваться в президенты третий раз в 2000 году. Тогда в Кремле предлагали не учитывать момент избрания Ельцина на этот пост в 1991 году, то есть до принятия Конституции 1993 года. Несмотря на то, что вопрос о третьем сроке ставился в связи с принятием другого основного закона и замены названия страны (РСФСР на РФ), КС тогда поддержал обратившуюся к нему с запросом Госдуму (она выступала против продления полномочий Ельцина) и однозначно высказался против обнуления первого президентского срока. "Избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действующего президента РФ, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий", – указал КС.

В состав нынешнего КС РФ входят шесть судей (из 15), включая председателя суда, которые принимали в 1998 году решение по "обнулению".

Как ранее сообщал Фокус: