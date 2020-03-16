Египет приостанавливает авиасообщение с 19 марта

Египет временно прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта.

Об этом сообщил глава правительства Мустафа Мадбули, передает ТАСС.

"С четверга и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока", – заявил он на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, только эта мера, как ожидается, обернется убытками государству в размере 2,25 млрд египетских фунтов (более 143 млн долларов), а общие потери казны могут составить 113 млрд египетских фунтов (более 7 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что в Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Отели расположены на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада. Находящиеся в Египте граждане Украины, которые не могут прилететь на родину из-за прекращения авиасообщения, должны планировать свое самостоятельное возвращение. Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".