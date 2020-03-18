В Иране может умереть 3,5 млн человек от коронавируса, – исследование

В Иране ученые спрогнозировали, что в стране может умереть 3,5 млн человек, если население продолжит путешествовать и игнорировать рекомендации по охране здоровья. Об этом сообщает Al Jazeera.

Исследователи престижного Тегеранского технологического университета Шарифа спрогнозировали три сценария дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в стране. Так, в первом случае, если население начнет прислушиваться к рекомендациям властей и медиков сейчас, то до конца вспышки будет зафиксировано 120 тыс. инфицированных и 12 тыс. смертей. Если сотрудничество будет на среднем уровне, то вирус распространится на 300 тыс. человек, умрет 110 тыс. человек.

В случае, если население Ирана и дальше продолжит пренебрегать предписаниями, то это может разрушить медицинскую систему страны. Нехватка медучреждений приведет к смерти 3,5 млн человек. Согласно последней переписи населения в Иране в 2017 году проживало 81,16 млн человек.

На данный момент 12 иранский бывших и теперешних чиновников умерли от коронавируса, еще 13 чиновников были инфицированы и находятся в изоляции на лечении. Всего в Иране подтверждено 16 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 1178 новых были подтверждены за последние 24 часа.

Лишь во вторник, 17 марта, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал религиозное постановление, запрещающее поездки в страну. Постановление было принято после того, как общественность проигнорировала неоднократные предупреждения и просьбы от правоохранительных органов. Жителей Ирана призвали оставаться дома, но многие проигнорировали призыв.

Днями ранее разгневанные толпы ворвались во внутренние дворы храма имама Резы Мешхеда и храма Фатимы Масуме в Куме. В этих храмах толпы людей обычно молятся 24 часа в сутки, семь дней в неделю, касаясь и целуя святыню. Именно из-за этого, чиновники здравоохранения ранее распорядились закрыть святыни.

Когда шиитское духовенство Ирана объявило о закрытии храмов, на улицы разных городов страны вышли демонстранты. По данным государственных СМИ, полиции удалось разогнать митингующих.

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