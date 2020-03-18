Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит G20 в режиме онлайн

Как нынешняя страна-председатель G20 (неформального объединения 20 экономически развитых стран) Саудовская Аравия на следующей неделе созывает чрезвычайный саммит. Он нужен для того, чтобы "продвигать скоординированный ответ на пандемию COVID-19" и ее последствия для людей и экономики.

Саммит будет проведен в онлайне в режиме видеоконференции.

"G20 наряду с международными организациями будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии, – сказано в заявлении. – Саммит будет опираться на текущие усилия министров финансов стран G20 и управляющих их центробанков, руководителей министерств здравоохранения, торговли и иностранных дел, для разработки точных требований и необходимых действий".

Саудовская Аравия заявила, что готова координировать международные усилия по противодействию коронавирусу.

В заявлении об этом не говорится, но велика вероятность, что Саудовская Аравия захочет обсудить на саммите и ситуацию на рынке нефти, где она с Россией развязали ценовую войну. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за пандемии, цены рухнули. Так сегодня, 18 марта стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $28 – впервые с января 2016 года. Нефть WTI достигала $26 – это самый низкий показатель с ноября 2002 года.

На словах власти Саудовской Аравии говорят, что готовы идти в этой войне до конца – пока Россия не согласится на снижение объемов добычи нефти. Но эта война для саудитов рискованная, считает Bloomberg. Да, себестоимость добычи у них около $3 за баррель, что на порядок ниже, чем в России. Но РФ накопила больше резервов, у нее плавающий обменный курс, который поглощает часть ударов от падения нефтяных цен. Важно и то, что "российское общество уже пережило несколько тяжелых лет санкций США: оно может поглотить больше боли".

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.

На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года.

Как ранее сообщал Фокус: