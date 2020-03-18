Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит G20 в режиме онлайн
Как нынешняя страна-председатель G20 (неформального объединения 20 экономически развитых стран) Саудовская Аравия на следующей неделе созывает чрезвычайный саммит. Он нужен для того, чтобы "продвигать скоординированный ответ на пандемию COVID-19" и ее последствия для людей и экономики.
Саммит будет проведен в онлайне в режиме видеоконференции.
"G20 наряду с международными организациями будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии, – сказано в заявлении. – Саммит будет опираться на текущие усилия министров финансов стран G20 и управляющих их центробанков, руководителей министерств здравоохранения, торговли и иностранных дел, для разработки точных требований и необходимых действий".
Саудовская Аравия заявила, что готова координировать международные усилия по противодействию коронавирусу.
В заявлении об этом не говорится, но велика вероятность, что Саудовская Аравия захочет обсудить на саммите и ситуацию на рынке нефти, где она с Россией развязали ценовую войну. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за пандемии, цены рухнули. Так сегодня, 18 марта стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $28 – впервые с января 2016 года. Нефть WTI достигала $26 – это самый низкий показатель с ноября 2002 года.
На словах власти Саудовской Аравии говорят, что готовы идти в этой войне до конца – пока Россия не согласится на снижение объемов добычи нефти. Но эта война для саудитов рискованная, считает Bloomberg. Да, себестоимость добычи у них около $3 за баррель, что на порядок ниже, чем в России. Но РФ накопила больше резервов, у нее плавающий обменный курс, который поглощает часть ударов от падения нефтяных цен. Важно и то, что "российское общество уже пережило несколько тяжелых лет санкций США: оно может поглотить больше боли".
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.
На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения призвала Юго-Восточную Азию усилить "агрессивные меры" для борьбы с растущей вспышкой коронавируса.
- 17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области. Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).