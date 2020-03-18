"Евровидение-2020" официально отменили
Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.
"Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно", – говорится в сообщении.
В обращении также отмечается, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.
Организаторы подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Переговоры о его проведении в Роттердаме (Нидерланды) будут продолжены.
Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах.
- В финале украинского нацотбора на Евровидение-2020 победила группа Go-A с песней "Соловей".