В Гонконге зафиксировали второй случай заражения коронавирусом собаки

В Гонконге уже вторая собака, у хозяина которой обнаружили COVID-19, подхватила коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

Двухлетняя немецкая овчарка жила с человеком с диагнозом Covid-19 и была отправлена ​​на карантин в среду вместе с четырехлетней собакой смешанной породы из того же дома. Собаки содержались в отдельных питомниках при правительственном учреждении.

Устные и носовые мазки, взятые в среду и четверг, дали положительные показания для немецкой овчарки, но были отрицательными для другой собаки.

Как ранее писал Фокус:

В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.