В Гонконге зафиксировали второй случай заражения коронавирусом собаки
В Гонконге уже вторая собака, у хозяина которой обнаружили COVID-19, подхватила коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
Двухлетняя немецкая овчарка жила с человеком с диагнозом Covid-19 и была отправлена на карантин в среду вместе с четырехлетней собакой смешанной породы из того же дома. Собаки содержались в отдельных питомниках при правительственном учреждении.
Устные и носовые мазки, взятые в среду и четверг, дали положительные показания для немецкой овчарки, но были отрицательными для другой собаки.
Как ранее писал Фокус:
- В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.
- В китайском Шеньчжэне хотят законодательно запретить употреблять в пищу мясо котов и собак. Причина – коронавирус. Вместо котов и собак городские власти предлагают создать список того, что можно употреблять. В нем должно быть около девяти позиций. Среди них – свинина, курятина, говядина, крольчатина, рыба и морепродукты, баранина, ослятина. Также можно будет есть мясо голубей, уток и гусей.