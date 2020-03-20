В Испании число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

В Испании количество умерших людей, у которых был диагностирован коронавирус, увеличилось до 1002.

Об этом сообщает местное издание El Pais.

По данным Министерства здравоохранения Испании, в стране насчитывается 19 980 зараженных коронавирусом, 1141 человек находится в реанимации, 1588 пациентов выздоровели.

Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.

Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса скончались более тысячи, раньше такие цифры были зафиксированы в Китае, Иране и Италии.

Правительство Испании накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространение коронавируса.

Ранее власти Испании ввели чрезвычайное положение на 15 дней, но, вероятно, оно будет продолжено. В стране также решили закрыть все отели.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране умерли 427 человек, общее число летальных случаев достигло 3405.