От коронавируса в Италии умерла третья украинка

Третья гражданка Украины умерла в Италии вследствие заболевания Covid-19.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Интерфакс-Украина.

"К большому сожалению, мы получили официальное подтверждение третьей смерти гражданки Украины вследствие заболевания на COVID-19 в Италии. Наша соотечественница 1960 г.р. умерла в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо", – сказано в сообщении.

Украинские консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и с медицинским учреждением и оказывают необходимую помощь и содействие.

Ранее сообщалось о двух умерших украинках на территории Италии.

Как ранее сообщал Фокус:

В итальянском Бергамо крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса. В этой связи тела жертв коронавируса вывозят в крематории в соседних провинциях.