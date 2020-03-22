Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой, но без маски

Во время карантина в Германии канцлер страны Ангела Меркель пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине, не надев маску или респиратор. Об этом сообщает Bild.

Сначала она пошла к овощным полкам, затем к деликатесам.

Через некоторое время в корзине политика оказались четыре бутылки вина Ricossa, туалетная бумага и мыло. На кассе Меркель расплатилась кредитной картой.

Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм.

Местные СМИ отмечают, что канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.