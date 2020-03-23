Пандемия коронавируса: МИД рассказал о состоянии больных украинцев за границей

За границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.

Об этом сообщает МИД Украины.

Пять граждан лечатся в Германии. Четыре – в Доминиканской Республике, по два – в Италии, Польши, ОАЭ, по одному – в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Кроме того, 155 граждан Украины находятся на карантине: 105 в Польше, 16 – в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, четыре в Иордании, 3 – в Объединенных Арабских Эмиратах, по 2 в США, Австралии и Молдове, по 1 в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

6 украицев выздоровели: 4 – в Японии, по 1 – в Италии и Польше. Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все – в Италии.

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