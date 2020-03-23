Пандемия коронавируса: МИД рассказал о состоянии больных украинцев за границей
За границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев.
Об этом сообщает МИД Украины.
Пять граждан лечатся в Германии. Четыре – в Доминиканской Республике, по два – в Италии, Польши, ОАЭ, по одному – в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.
Кроме того, 155 граждан Украины находятся на карантине: 105 в Польше, 16 – в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, четыре в Иордании, 3 – в Объединенных Арабских Эмиратах, по 2 в США, Австралии и Молдове, по 1 в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.
6 украицев выздоровели: 4 – в Японии, по 1 – в Италии и Польше. Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все – в Италии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.
- В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.
- 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.
- На прошлой неделе в городе Ровато (провинция Брешия) скончалась от коронавируса украинка Раиса Малышева.