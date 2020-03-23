Карантин в Израиле: президент страны в прямом эфире читает детям сказки

Президент Израиля Реувен Ривлин в период карантина начал читать сказки детям в прямом эфире на своей странице в Facebook. Таким образом, он хочет дать возможность отдохнуть родителям, которые сидят с детьми дома.

"Я знаю, что это нелегкое время, и что дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира". Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не спешите выпить кофе или взять телефон)", – сказал он.

Первая сказка, которую прочел Ривлин, учит детей тому, что для дружбы нет препятствий, даже если твой сосед совсем на тебя не похож. Главное в отношениях не то, как ты выглядишь, а то, что у тебя внутри.

"В зеленой долине, средь рощ и полей, не дом, а картинка, в нем пять этажей. И в целой округе вам скажут, что тут в согласье и дружбе соседи живут", – говорится в ней.

Президент Израиля также сказал, что другую сказку прочитает на следующей неделе.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.