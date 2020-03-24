Некуда девать умерших. В Мадриде ледовый каток переоборудовали в морг

В Мадриде ледовый каток превратили во временный морг, куда свозят тела погибших от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Тела людей, умерших от вируса, в настоящее время перевозятся военными в Ледовый дворец, располагающийся в одном из районов Мадрида Орталеса.

Региональное правительство заявило, что это "временная и чрезвычайная мера", призванная "уменьшить боль людей, потерявших родственников и для облегчения ситуации в переполненных больницах". В Мадриде многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.

На данный момент Испания занимает четвертое место по количеству подтвержденных случаев в мире, после Китая, Италии и США, а также третье место по числу смертей. Во вторник, 24 апреля, в канцелярии премьер-министра Испании подтвердили 39 673 случаев инфицирования и 2696 летальных случаев. За минувшие сутки был зафиксирован рекордный скачок смертности, за один день умерло 514 человек.

Также муниципальная ритуальная служба Мадрида, являющаяся основным поставщиком услуг в городе, объявила, что прекращает сбор тел жертв COVID-19, так как у сотрудников нет достаточного количества защитных материалов. Служба управляет 14 кладбищами, 2 похоронными бюро и 2 крематориями в Мадриде.

Похоронная служба заявила, что кремации, захоронения и другие услуги для жертв коронавируса будут предоставляться в обычном режиме, но тела должны доставляться другими ритуальными службами в закрытом гробу.

Подразделения испанской армии в защитном снаряжении работают возле жилого дома в Андалусии.

Стоит подчеркнуть, что Мадрид является одним из эпицентров эпидемии в Испании.

Недавний скачок смертности от коронавируса в стране произошел после того, как испанские военные обнаружили несколько заброшенных домов престарелых вместе с пожилыми людьми, передает Daily Mail.

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, военные нашли "абсолютно брошенных пожилых людей, из которых некоторые умерли в своих постелях". По предварительным данным, сотрудники домов престарелых были отправлены домой после того, как на объектах были обнаружены вирусные вспышки.

Военные в одном из домов престарелых.

Генпрокурор Испании начал расследование, так как власти обещали строгие меры по защите пожилых людей. Для этого, в конце прошлой недели были мобилизованы военные, чтобы сосредоточиться на домах престарелых.

Так, в одном из домов престарелых в Мадриде погибли по меньшей мере 17 человек, в городе Монтеермосо также были зафиксированы массовые смерти в доме престарелых. А в подобном заведении невдалеке от Аликанте умер 21 человек.

Как ранее сообщал Фокус: