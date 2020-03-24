Некуда девать умерших. В Мадриде ледовый каток переоборудовали в морг
2020-03-24 17:59:00
Испания занимает четвертое место по количеству подтвержденных случаев COVID-19
В Мадриде ледовый каток превратили во временный морг, куда свозят тела погибших от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Тела людей, умерших от вируса, в настоящее время перевозятся военными в Ледовый дворец, располагающийся в одном из районов Мадрида Орталеса.
Региональное правительство заявило, что это "временная и чрезвычайная мера", призванная "уменьшить боль людей, потерявших родственников и для облегчения ситуации в переполненных больницах". В Мадриде многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.
На данный момент Испания занимает четвертое место по количеству подтвержденных случаев в мире, после Китая, Италии и США, а также третье место по числу смертей. Во вторник, 24 апреля, в канцелярии премьер-министра Испании подтвердили 39 673 случаев инфицирования и 2696 летальных случаев. За минувшие сутки был зафиксирован рекордный скачок смертности, за один день умерло 514 человек.
Также муниципальная ритуальная служба Мадрида, являющаяся основным поставщиком услуг в городе, объявила, что прекращает сбор тел жертв COVID-19, так как у сотрудников нет достаточного количества защитных материалов. Служба управляет 14 кладбищами, 2 похоронными бюро и 2 крематориями в Мадриде.
Похоронная служба заявила, что кремации, захоронения и другие услуги для жертв коронавируса будут предоставляться в обычном режиме, но тела должны доставляться другими ритуальными службами в закрытом гробу.
Подразделения испанской армии в защитном снаряжении работают возле жилого дома в Андалусии.
Стоит подчеркнуть, что Мадрид является одним из эпицентров эпидемии в Испании.
Недавний скачок смертности от коронавируса в стране произошел после того, как испанские военные обнаружили несколько заброшенных домов престарелых вместе с пожилыми людьми, передает Daily Mail.
По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, военные нашли "абсолютно брошенных пожилых людей, из которых некоторые умерли в своих постелях". По предварительным данным, сотрудники домов престарелых были отправлены домой после того, как на объектах были обнаружены вирусные вспышки.
Военные в одном из домов престарелых.
Генпрокурор Испании начал расследование, так как власти обещали строгие меры по защите пожилых людей. Для этого, в конце прошлой недели были мобилизованы военные, чтобы сосредоточиться на домах престарелых.
Так, в одном из домов престарелых в Мадриде погибли по меньшей мере 17 человек, в городе Монтеермосо также были зафиксированы массовые смерти в доме престарелых. А в подобном заведении невдалеке от Аликанте умер 21 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Коронавирусом заболел знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. 79-летний артист призвал своих поклонников быть предельно осторожными.
- Также в Испании заразились коронавирусом около 4 тысяч медиков, что составляет 12% от общего числа инфицированных в стране.