Не хватает коек. В больницах Испании пациентов кладут на пол в коридорах

Больницы в Мадриде переполнены инфицированными и пациентами с подозрением на коронавирус

В Испании некоторые больницы уже полностью заполнены, так что новых пациентом приходится размещать на полу в коридорах. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Так, шокирующие кадры были сделаны в больнице Infanta Leonor и больнице Severo Ochoa de Leganes в Мадриде. На видео, которым поделилось издание, видно, как кашляющие пациенты лежат на простеленных простынях на полу, некоторые подключены к кислородным маскам.

На данный момент 33 089 человек заразились коронавирусом в Испании, 2182 – погибли. За минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 462 человека, вылечились 780. Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (10,6 тыс. человек) и Каталонии (почти 6 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии.

Пользователи социальных сетей широко распространяют фото и видео из испанских больниц, чтобы предупредить жителей других стран об опасности пренебрежения правилами самоизоляции и социального дистанцирования.

В больнице Severo Ochoa de Leganes подтвердили, что учреждение "больше не принимает пациентов", так как у них "максимальная заполняемость".

Сотрудник Общего профсоюза работников Хавьер Гарсия добавил, что заполненность отделения скорой помощи в больнице "в три раза превышает фактическую вместимость". Он сообщил, что некоторые пациенты уже "более 30 часов" не могут дождаться койки.

Больница Infanta Leonor также "работает на полную мощность", сообщил представитель профсоюза работников здравоохранения SATSE. На данный момент в учреждении проходят лечение более 500 пациентов, из которых 300 инфицированных, а еще 230 – с подозрениями на COVID-19.

Медучреждение уже начало перемещать "критических" пациентов в соседний отель Colon, который был переоборудован в медицинское учреждение, чтобы ослабить давление на больницы.

Минздрав Испании сообщил, что экспресс-тесты в стране будут использоваться лишь для тяжелых случаев, медиков и пожилых людей в домах престарелых, передает EL PAÍS. В свою очередь, правительство Испании добавило, что закупило 6 миллионов комплектов тестов, в дополнение к 640 000 уже закупленных - и отгружаемых сейчас в клиники. В стране делается ежедневно 15 000 тестов, до настоящего момента выполнено 355 000 проверок.

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