Люди в больницах погибают из-за звуков, издаваемых аппаратами: ученые предложили решение

Из-за интенсивности звуковых фонов медицинские работники не всегда успевают среагировать на важные сигналы, когда на кону стоит человеческая жизнь. Ученые попытались исправить ситуацию.

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Зачастую больницы являются шумными местами, наполненными всевозможными сигналами от различного оборудования. Эти сигналы крайне важны, поскольку они предупреждают персонал больницы о любых изменениях в состоянии пациента. Однако огромное количество этих сигналов, до 1000 за одну смену, может быть подавляющим для людей. Этот постоянный шум не просто раздражает, он опасен. При таком количестве ложных сигналов тревоги работники могут стать десенсибилизированными, что называется "усталостью от тревоги", в результате чего важные предупреждения могут быть пропущены. Эта проблема очень серьезная, сотни жизней теряются из-за пропущенных сигналов тревоги, пишет New Atlas.

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Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили новый подход: сделать сигналы тревоги менее раздражающими и более приятными на слух. Авторы исследования, возглавляемого Джозефом Шлезингером из Университета Вандербильта и Майклом Шутцем из Университета Макмастера, изучали, как изменение звука будильника на более мягкий и мелодичный может помочь нашему мозгу лучше реагировать на подобные сигналы. Они обнаружили, что будильники с "ударным" звучанием, напоминающим чистый звон винных бокалов, могут разбить тишину, не будучи при этом громкими или раздражающими. Это резко контрастирует с нынешними, более монотонными гудками, к которым мы привыкли и которые могут легко слиться с фоном, утратив свою эффективность.

В своих экспериментах они протестировали новые звуки будильника на молодых людях с нормальным слухом, сравнивая привычные звуки будильника с тембром ксилофона. Оказалось, что новые звуки не только не раздражали их, но и легко распознавались мозгом, как и те, которые были ему привычными. Авторы выступают за улучшение звучания сигналов тревоги в больницах, делающее их менее назойливыми и потенциально спасая жизни благодаря снижению риска усталости медицинских работников от них.

Данный эксперимент предлагает простое, но эффективное решение, которое может произвести нужные изменения в способах оповещения персонала медицинскими приборами. Заимствуя идеи из мира музыки, исследователи пришли к тому, что может сделать больницы более безопасной и приятной средой как для пациентов, так и для работников. Следующие шаги в этом направлении включают в себя дальнейшее изучение того, как эти новые звуки работают в реальных условиях и улучшают ли они обнаружение критических сигналов тревоги персоналом. Нестандартное мышление, основанное на музыке и звуковых инновациях, может привести к улучшению безопасности и самочувствия людей, заявляют авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили связь между потерей слуха и изменениями в мозге. Новое исследование провело четкую параллель между изменением в работе речи, языка и обработкой звуков у людей старше 70 лет.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый большой рассадник устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.